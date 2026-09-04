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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 20:08

EUA são único país a votar contra novo modelo de mapa-múndi em assembleia da ONU

164 países votaram a favor da proposta

164 países votaram a favor da proposta

Michael M. Santiago/Getty Images/AFP/JC
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Agências
A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (4) uma resolução que rejeita a projeção de Mercator do mapa-múndi e apoia a adoção de outro modelo que distorce menos as massas continentais.
 
Um dos efeitos da projeção Equal Earth, uma proposta do cartógrafo Tom Patterson em parceria com o engenheiro Bojan Savric e o professor Bernhard Jenny, de 2018, é aumentar o tamanho da representação da África. Na projeção de Mercator, os países mais próximos dos pólos ficam maiores, o que fazia com que o continente africano parecesse do mesmo tamanho da Groenlândia, mesmo sendo 14 vezes maior.
 
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