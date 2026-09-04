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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 17:11

Em meio a incerteza, cédulas de correio começam a ser enviadas nos EUA para eleições de meio de mandato

Envios ocorrem em meio a tentativas do presidente Trump de limitar acesso à votação pelo correio

Envios ocorrem em meio a tentativas do presidente Trump de limitar acesso à votação pelo correio

George Frey/Getty Images/AFP/JC
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Agências
A votação por correio nos Estados Unidos para as eleições de meio de mandato deste ano começa nesta sexta-feira (4) em meio a uma batalha legal turbulenta sobre as tentativas do presidente, Donald Trump, de limitar a prática e a crescente preocupação com as mudanças no Serviço Postal (USPS, em inglês) que alguns funcionários estaduais culpam por um aumento nas cédulas rejeitadas.

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