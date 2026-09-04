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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 08:46

EUA devem enviar negociadores a Moscou e Kiev neste fim de semana para tentar discutir guerra

Zelensky afirmou que sua equipe de negociação mantém contato quase permanente com os americanos

Zelensky afirmou que sua equipe de negociação mantém contato quase permanente com os americanos

HENRY NICHOLLS/AFP/JC
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Agências
Negociadores dos Estados Unidos devem viajar a Moscou e Kiev nos próximos dias, em uma nova tentativa de destravar as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto os dois países trocaram novos ataques durante a madrugada desta sexta-feira.
 
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que datas preliminares já foram definidas para reuniões nas duas capitais e que sua equipe de negociação mantém contato quase permanente com os americanos. "Eles confirmaram que terão uma reunião em Moscou e outra em Kiev. Esperamos que esta última ocorra nos próximos dias", disse. Segundo ele, a Ucrânia está pronta para negociações "significativas e de alto nível".
 
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A agência estatal russa Tass informou que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner devem visitar primeiro Moscou e depois Kiev, em 5 e 6 de setembro. A informação não foi confirmada pelos EUA. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também evitou confirmar a passagem dos dois por Moscou e disse apenas que a imprensa será informada caso a reunião ocorra.
 
Witkoff e Kushner estiveram pela última vez em Moscou em janeiro, quando se reuniram com o presidente Vladimir Putin. Uma eventual viagem agora marcaria a primeira visita dos dois a Kiev. Após o encontro de janeiro, o assessor presidencial russo Yury Ushakov classificou as conversas como construtivas, mas afirmou que não seria possível alcançar um acordo duradouro sem resolver a questão territorial.
 
A movimentação diplomática ocorre em meio a novos ataques. Uma ofensiva russa contra a região de Odessa matou uma pessoa e deixou ao menos cinco feridos, enquanto dois policiais morreram em Dnipro. Em Kiev, um ataque de drone feriu três pessoas. Na Rússia, drones ucranianos atingiram Sochi e o distrito vizinho de Sirius, provocando incêndio em um depósito de petróleo, segundo autoridades locais.

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