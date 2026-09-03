Putin vê chance de paz com Ucrânia e diz que Trump está disposto a manter diálogo construtivo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (3) que ainda vê chances de negociações de paz construtivas com a Ucrânia e disse acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a manter um diálogo positivo com Moscou. As declarações foram feitas durante a sessão plenária do Fórum Econômico do Leste.
"Há chances? Na minha opinião, sim, elas existem", disse Putin sobre uma possível negociação para encerrar a guerra, de acordo com declarações reunidas pelo pool de imprensa do Kremlin, organizado pela agência RIA Novosti. Segundo ele, Rússia e Ucrânia devem ser as principais responsáveis por alcançar um acordo, embora Moscou seja grata a países que tentam contribuir para uma solução, entre eles Estados Unidos e China.
Putin afirmou ainda que os contatos com o governo de Donald Trump continuam, inclusive por meio de serviços de inteligência e representantes designados pela Casa Branca. "O presidente Trump, pelo que entendo, sinto e vejo, está disposto a esse trabalho positivo e construtivo", declarou. O líder russo acrescentou que Moscou é favorável à retomada plena das relações com Washington, mas ressaltou que isso "não depende apenas" da Rússia.
Ao tratar das perspectivas de paz, Putin disse que ataques contra embarcações civis russas e ameaças contra aviões civis dificultam negociações bilaterais com Kiev. Ele classificou essas ações como "terrorismo de Estado" e acusou aliados ocidentais da Ucrânia que não as condenam de se tornarem "cúmplices do terrorismo internacional".
No campo militar, Putin afirmou que tropas russas avançam diariamente em todos os setores da linha de contato e que o ritmo das operações aumentou recentemente. Também descartou, no cenário atual, a necessidade de uma nova mobilização na Rússia e classificou rumores nesse sentido como uma "operação de informação" do adversário.