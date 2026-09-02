Ataques contra o Irã evitaram rearmamento e estamos prontos para nova ofensiva, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os ataques contra o Irã foram necessários para interromper a tentativa do regime persa de retomar o controle do Estreito de Ormuz e recompor seu estoque de armas. "Tivemos que atacá-los porque estavam tentando colocar novas minas em Ormuz e reconstruir mísseis. Vemos tudo o que eles fazem, não há nada que façam que não estejamos vendo", disse ele a repórteres nesta tarde.
O republicano reiterou que os americanos possuem o controle da rota marítima e estão assegurando a passagem de "milhões de barris de petróleo". Trump rejeitou preocupações que a escalada possa afetar a economia, os mercados financeiros e a política doméstica dos Estados Unidos. "Mercado acionário não está sendo afetado, está batendo recordes. E conversei nesta terça-feira com executivos sobre baixar os preços de combustíveis", afirmou.
O presidente foi enfático ao afirmar que as eleições de meio de mandato - conhecidas como midterms, em inglês - também não mudarão sua postura em relação à guerra. "O Partido Republicano me entende, eles entendem que o Irã não pode ter uma arma nuclear", disse.
Ao mesmo tempo, Trump afirmou que a campanha contra Teerã não durará muito tempo, embora os americanos estejam prontos para realizar mais ataques, se necessário.
O republicano voltou a defender que os iranianos deveriam lutar contra o regime persa. "Iranianos estão sendo mortos pelo governo por protestar. Mas, em breve, o Irã não terá forças para atirar e reprimir protestos como fazem agora", disse.
Os comentários aconteceram durante evento na Casa Branca com executivos do setor de turismo dos EUA. Questionado, Trump evitou responder quão séria foi a sua sugestão de alterar o nome do Estreito de Ormuz para "Estreito de Trump".