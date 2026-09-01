Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:26

Trump ameaça ataque maior se Irã retaliar novo bombardeio

Trump confirmou que forças americanas estão atacando alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz

Trump confirmou que forças americanas estão atacando alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz

Brendan SMIALOWSKI/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (1º) lançar ataques ainda mais intensos contra o Irã caso Teerã responda à nova ofensiva americana. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que, se o Irã retaliar, "será atingido novamente em um nível muito mais duro e elevado" e disse haver um ataque ainda maior "à espera", após o qual "restará muito pouco da República Islâmica do Irã".

Notícias relacionadas