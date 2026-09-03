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CapaInternacionalGuerra Da Ucrânia

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:02

Ataque de drone ucraniano mata mulher em região controlada pela Rússia, diz agência

Agência russa afirmou que ataque feriu cinco pessoas antes de confirmar morte

Agência russa afirmou que ataque feriu cinco pessoas antes de confirmar morte

Tetiana DZHAFAROVA/AFP/JC
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Agências
Uma mulher morreu após um ataque de drone ucraniano contra um ônibus nesta quinta-feira (3) em Horlivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo a agência estatal de notícias russa TASS.
 
A cidade, chamada de Gorlovka em russo, está sob controle da Rússia desde 2014.
 
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Segundo a TASS, inicialmente, o prefeito de Horlivka, Ivan Prikhodko, nomeado pelas autoridades russas, afirmou que o ataque ucraniano na cidade deixou cinco pessoas feridas.
 
Depois, a assessoria de imprensa da administração municipal confirmou à agência que uma mulher havia morrido.
 
O ataque não foi confirmado por veículos de imprensa independentes nem pela mídia ucraniana. Os governos dos dois países não se manifestaram publicamente até o momento.
 
Nos últimos meses, Ucrânia e Rússia têm ampliado o número de ataques. Na semana passada, um ataque russo contra um armazém a oeste de Kiev deixou pelo menos 38 mortos, tornando-se o ataque mais letal da guerra neste ano. A Ucrânia, por sua vez, tem atacado refinarias de petróleo, navios e centros de distribuição de comércio eletrônico na Rússia com armas de longo alcance.

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