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CapaInternacionalNicarágua

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:05

Ditadura da Nicarágua aprova lei que proíbe oposição em eleições

Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda, iniciou seu quarto mandato consecutivo em janeiro de 2022

Ortega, ex-guerrilheiro de esquerda, iniciou seu quarto mandato consecutivo em janeiro de 2022

Cesar PEREZ/El 19 DIGITAL/AFP/JC
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Agências
A Assembleia Nacional da Nicarágua, órgão legislativo aparelhado pela ditadura de Daniel Ortega e Rosario Murillo, aprovou nesta terça-feira (1º) a reforma constitucional anunciada em julho que proíbe partidos de oposição de participar das eleições.
 
A legislação, que será promulgada em uma segunda votação do Congresso em janeiro de 2027, também amplia o mandato presidencial de seis para sete anos. A iniciativa já havia sido criticada por diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, e pelos Estados Unidos.
Formalmente, a lei torna inelegíveis "traidores" e "golpistas" a serviço de Washington, uma classificação frequentemente aplicada pelo regime a se referir a seus adversários.
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