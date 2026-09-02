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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:44

Chevron anuncia mais de US$ 7 bi em investimentos na Venezuela com previsão de dobrar produção

Petroleira recebeu direitos sobre novas áreas no Cinturão do Orinoco

Petroleira recebeu direitos sobre novas áreas no Cinturão do Orinoco

Michael M. Santiago/Getty Images via AFP/JC
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Agências
A Chevron anunciou nesta quarta-feira (2) acordos com a Venezuela que preveem investimentos de mais de US$ 7 bilhões nos próximos cinco anos e devem mais que dobrar a produção de suas joint ventures no país, para cerca de 600 mil barris de petróleo por dia, na comparação com 2026. A petroleira também recebeu direitos sobre novas áreas no Cinturão do Orinoco.

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