Ministro do Petróleo do Irã diz que grande parte dos danos a instalações de energia já foi reparada

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 19:06
(FILES) Working oil pumpjacks on the outskirts of Maricopa in Kern County, California, on September 21, 2023. - International oil prices fell on November 22, 2023 after a key ministerial meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies was pushed back from November 26 to November 30. The Vienna-based organisation announced the postponement of the OPEC+ alliance gathering in a brief statement, without providing any explanation. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)Frederic J. BROWN /AFP/JC