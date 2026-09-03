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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 19:06

Ministro do Petróleo do Irã diz que grande parte dos danos a instalações de energia já foi reparada

(FILES) Working oil pumpjacks on the outskirts of Maricopa in Kern County, California, on September 21, 2023. - International oil prices fell on November 22, 2023 after a key ministerial meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies was pushed back from November 26 to November 30. The Vienna-based organisation announced the postponement of the OPEC+ alliance gathering in a brief statement, without providing any explanation. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

(FILES) Working oil pumpjacks on the outskirts of Maricopa in Kern County, California, on September 21, 2023. - International oil prices fell on November 22, 2023 after a key ministerial meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies was pushed back from November 26 to November 30. The Vienna-based organisation announced the postponement of the OPEC+ alliance gathering in a brief statement, without providing any explanation. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Frederic J. BROWN /AFP/JC
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Agências
O ministro do Petróleo do Irã, Mohsen Paknejad, afirmou nesta quinta-feira (3), que uma parcela significativa dos danos causados às instalações de energia do país durante as duas guerras mais recentes já foi reparada. Segundo ele, os trabalhos de reconstrução, recuperação da capacidade e expansão seguem em ritmo acelerado.
 
"Uma grande parte dos danos causados às instalações de energia durante as duas guerras recentes foi reparada", disse Paknejad, em balanço sobre os dois primeiros anos do atual governo iraniano.
 
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O ministro destacou que trabalhadores do setor permaneceram em atividade mesmo durante os ataques. Segundo ele, funcionários continuaram carregando navios sob bombardeios e não abandonaram seus postos mesmo em Kharg, importante centro de exportação de petróleo iraniano.
 
Paknejad afirmou que a pequena área de Kharg foi alvo de 550 ataques durante a guerra de 40 dias, no ano passado. "Nossos honrados colegas não abandonaram o campo nem mesmo sob bombardeios", declarou.
 
O ministro também disse que o Irã deixou de importar diesel após anos de dependência externa e afirmou que o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, manteve o acompanhamento do fornecimento de energia mesmo durante os períodos de conflito, incluindo iniciativas para reduzir a queima de gás em flares.

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