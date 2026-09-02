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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:09

Em vídeo de IA, ministro extremista de Israel comemora fome de palestinos em prisões

Após repreensão internacional, Itamar Ben-Gvir apagou a publicação

Após repreensão internacional, Itamar Ben-Gvir apagou a publicação

ABIR SULTAN/POOL/AFP/JC
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Agências
O ministro de Segurança Nacional de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir, publicou nesta segunda-feira (31) um vídeo feito por inteligência artificial comemorando a fome que prisioneiros palestinos passam no sistema prisional israelense, administrado por ele.
 
Sob sanções de países como o Reino Unido, o Canadá e a França, Ben-Gvir recuou e apagou a publicação. O vídeo faz parte da campanha eleitoral do extremista para se reeleger ao Parlamento israelense - ele lidera o partido Poder Judaico, cujos assentos no Knesset são essenciais para a atual correlação de forças que mantém Netanyahu no poder.
 
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