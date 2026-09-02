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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:23

Ataques da Rússia matam civis na Ucrânia enquanto Moscou e Kiev ameaçam intensificar confronto

Drones ucranianos mataram duas pessoas e feriram 16, segundo autoridades russas

Drones ucranianos mataram duas pessoas e feriram 16, segundo autoridades russas

Alexander KAZAKOV/AFP/JC
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Agências
Ataques aéreos russos mataram dois civis e feriram seis na cidade central ucraniana de Dnipro, disseram autoridades locais, enquanto as regiões de Kiev e Odesa suportaram o peso dos últimos ataques de Moscou.

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