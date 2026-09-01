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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:05

Assembleia da Venezuela aprova acordo que garante acesso dos EUA a petróleo

Com acordo, EUA terão direito de preferência para comprar produção petrolífica venezuelana

Com acordo, EUA terão direito de preferência para comprar produção petrolífica venezuelana

Janine Tomberg/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou nesta terça-feira (1°) o acordo de petróleo do país com os EUA, antes da visita do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, a Caracas, marcada para esta quarta-feira (2).
 
Dominada pelo partido governista, a Assembleia concordou com o texto que dará aos norte-americanos o acesso a um quinto das reservas de petróleo da Venezuela sob coordenação da Nabep (North American Blue Energy Partners), empresa privada comandada por um controverso venezuelano.
 
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