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CapaInternacionalVenezuela

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:33

Trump diz que acordo com a Venezuela "pode demorar um pouco" para baixar preços da gasolina

Trump anunciou na última sexta-feira acordo com a Venezuela para garantir controle majoritário dos EUA sobre reservas do país

Trump anunciou na última sexta-feira acordo com a Venezuela para garantir controle majoritário dos EUA sobre reservas do país

Aaron Schwartz/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que "pode demorar um pouco" até que seu novo acordo petrolífero com a Venezuela tenha algum impacto sobre os preços da gasolina.

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