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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 20:24

Trump chama de 'estúpida' pergunta de jornalista sobre uso de arma nuclear contra o Irã

Presidente norte-americano afirmou que Irã está derrotado militarmente

Presidente norte-americano afirmou que Irã está derrotado militarmente

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta segunda-feira (31) ao ser questionado se descartava o uso de uma arma nuclear contra o Irã. Durante conversa com jornalistas no Salão Oval, o republicano respondeu que sim e classificou a pergunta como "estúpida".
 
"Eu nunca diria isso, mas a resposta é sim. Não há motivo para isso. Que pergunta estúpida. Eles estão totalmente derrotados militarmente, e agora eu deveria usar uma arma nuclear contra eles? Que pergunta estúpida", afirmou Trump.
 
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Trump já fez outras ameaças ao Irã nos últimos meses, mas não havia ameaçado empregar uma arma nuclear contra o país. Em 7 de abril, o presidente americano afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada", em uma publicação na Truth Social. Na ocasião, encerrava-se o prazo dado por Trump para que o Irã fechasse um acordo com os Estados Unidos.
 
Três dias antes, em 4 de abril, o republicano havia ameaçado Teerã ao exigir que o país reabrisse o Estreito de Ormuz ou chegasse a um acordo com Washington até o dia 6, afirmando que o inferno se abateria sobre eles caso contrário.
 
Em 13 de março, Trump afirmou na mesma rede social que o Irã estaria sendo "destruído totalmente" e descreveu como "uma grande honra' sua atuação contra o regime.

Conflito

Após mais de seis meses de conflito, Trump insiste que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e aceite os termos americanos para o fim da guerra. Teerã, por sua vez, reconhece a impopularidade do conflito entre os americanos e os altos custos para Washington e, por isso, se recusa a ceder.
 
No domingo (30) Trump publicou um vídeo na Truth Social no qual a Ilha de Kharg aparece em chamas, em meio a explosões. Na legenda, o republicano escreveu: "A ilha de Kharg está sendo reduzida a escombros!"
 
Segundo a agência de notícias Reuters, o vídeo foi gerado com ferramentas de inteligência artificial (IA) e, até esta segunda-feira (31), não havia evidências de que a ilha, que é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã, tivesse sido atacada.
 
O Irã também negou os ataques e classificou a publicação como "ridícula". "Os tweets de Trump são ridículos, e as condições em Kharg estão calmas e adequadas", afirmou o diretor-executivo da Companhia Nacional de Petróleo Iraniana, Hamid Bovard, de acordo com a Reuters.
 
A publicação de Trump foi feita horas após os EUA realizarem ataques na ilha de Larak, no Estreito de Ormuz. Esses foram os primeiros bombardeios contra o território iraniano desde o fim de julho. Teerã, por sua vez, prometeu dar uma "resposta contundente" e afirmou ter lançado mísseis balísticos contra duas bases aéreas americanas na Jordânia.
 
Nesta segunda, foi revelado que líderes militares americanos alertaram o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que prolongar a guerra contra o Irã é "insustentável" e pode enfraquecer a capacidade do país de enfrentar ameaças em outras regiões, inclusive no próprio território americano, segundo o jornal The Washington Post.

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