Trump chama de 'estúpida' pergunta de jornalista sobre uso de arma nuclear contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta segunda-feira (31) ao ser questionado se descartava o uso de uma arma nuclear contra o Irã. Durante conversa com jornalistas no Salão Oval, o republicano respondeu que sim e classificou a pergunta como "estúpida".

"Eu nunca diria isso, mas a resposta é sim. Não há motivo para isso. Que pergunta estúpida. Eles estão totalmente derrotados militarmente, e agora eu deveria usar uma arma nuclear contra eles? Que pergunta estúpida", afirmou Trump.

Trump já fez outras ameaças ao Irã nos últimos meses, mas não havia ameaçado empregar uma arma nuclear contra o país. Em 7 de abril, o presidente americano afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada", em uma publicação na Truth Social. Na ocasião, encerrava-se o prazo dado por Trump para que o Irã fechasse um acordo com os Estados Unidos.

Três dias antes, em 4 de abril, o republicano havia ameaçado Teerã ao exigir que o país reabrisse o Estreito de Ormuz ou chegasse a um acordo com Washington até o dia 6, afirmando que o inferno se abateria sobre eles caso contrário.

Em 13 de março, Trump afirmou na mesma rede social que o Irã estaria sendo "destruído totalmente" e descreveu como "uma grande honra' sua atuação contra o regime.

Conflito

Após mais de seis meses de conflito, Trump insiste que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e aceite os termos americanos para o fim da guerra. Teerã, por sua vez, reconhece a impopularidade do conflito entre os americanos e os altos custos para Washington e, por isso, se recusa a ceder.

No domingo (30) Trump publicou um vídeo na Truth Social no qual a Ilha de Kharg aparece em chamas, em meio a explosões. Na legenda, o republicano escreveu: "A ilha de Kharg está sendo reduzida a escombros!"

Segundo a agência de notícias Reuters, o vídeo foi gerado com ferramentas de inteligência artificial (IA) e, até esta segunda-feira (31), não havia evidências de que a ilha, que é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã, tivesse sido atacada.

O Irã também negou os ataques e classificou a publicação como "ridícula". "Os tweets de Trump são ridículos, e as condições em Kharg estão calmas e adequadas", afirmou o diretor-executivo da Companhia Nacional de Petróleo Iraniana, Hamid Bovard, de acordo com a Reuters.

A publicação de Trump foi feita horas após os EUA realizarem ataques na ilha de Larak, no Estreito de Ormuz. Esses foram os primeiros bombardeios contra o território iraniano desde o fim de julho. Teerã, por sua vez, prometeu dar uma "resposta contundente" e afirmou ter lançado mísseis balísticos contra duas bases aéreas americanas na Jordânia.

Nesta segunda, foi revelado que líderes militares americanos alertaram o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, que prolongar a guerra contra o Irã é "insustentável" e pode enfraquecer a capacidade do país de enfrentar ameaças em outras regiões, inclusive no próprio território americano, segundo o jornal The Washington Post.