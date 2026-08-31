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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:37

Brasil diz aos EUA que tarifaço é injusto e discriminatório, e negociações devem continuar

Países devem voltar a se reunir em encontro sem data marcada

Países devem voltar a se reunir em encontro sem data marcada

Kent NISHIMURA/AFP/JC
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Agências
Representantes do governo brasileiro disseram aos Estados Unidos nesta segunda-feira (31), na primeira reunião bilateral após o anúncio do tarifaço de julho, que o tratamento dispensado ao país pela Casa Branca é injusto e discriminatório.
 
Segundo nota divulgada pelo governo federal, os ministros reiteraram "que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio".
 
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