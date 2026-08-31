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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:17

Setor público tem superávit primário de R$ 1,361 bilhão em julho, revela BC

Resultados evidenciam variação significativa entre junho e julho

Resultados evidenciam variação significativa entre junho e julho

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 1,361 bilhão em julho, após déficit de R$ 55,313 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta segunda-feira (31). Em julho de 2025, o resultado foi deficitário em R$ 66,566 bilhões.

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