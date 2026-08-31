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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 17:03

Portugal substituirá Elevador da Glória após acidente, e empresa lançará concurso para novo projeto

Elevador da Glória, um dos símbolos turísticos de Lisboa, deve voltar a funcionar em 2029 com um novo sistema

Elevador da Glória, um dos símbolos turísticos de Lisboa, deve voltar a funcionar em 2029 com um novo sistema

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/JC
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Agências
O Elevador da Glória, um dos símbolos turísticos de Lisboa, deve voltar a funcionar em 2029 com um novo sistema. A empresa municipal de transporte da capital portuguesa, a Carris, pretende lançar no primeiro trimestre de 2027 um concurso internacional para construir e instalar o novo equipamento.
 
O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (31), quase um ano após o acidente em que uma das cabines do elevador descarrilou e provocou a morte de 16 pessoas. O episódio levou à renúncia do então presidente da operadora da Carris, Pedro Bogas, após um relatório preliminar apontar falha no acidente.
 
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O projeto prevê substituir o sistema histórico por um equipamento moderno, adaptado às atuais normas de segurança e acessibilidade. A Carris afirma, porém, que pretende preservar a identidade do Elevador da Glória e sua relação com a Calçada da Glória, uma das ruas mais íngremes e tradicionais da capital portuguesa.

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