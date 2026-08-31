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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:16

França e Suécia fecham acordo para fortalecer defesa no Mar Báltico diante de ameaça da Rússia

Cerimônia de assinatura ocorreu durante a visita do presidente francês, Emmanuel Macron (d), à Suécia

Cerimônia de assinatura ocorreu durante a visita do presidente francês, Emmanuel Macron (d), à Suécia

JONAS EKSTROMER
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Agências
A França e a Suécia assinaram acordos de navios de guerra nesta segunda-feira (31), visando fortalecer as defesas na região do Mar Báltico, onde a Rússia utiliza rotas marítimas e espaço aéreo.

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