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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 15:51

Islândia recusa em plebiscito retomar negociações de adesão à União Europeia

Primeira-ministra declarou que "o governo não retomará as negociações com a UE durante esta legislatura

Primeira-ministra declarou que "o governo não retomará as negociações com a UE durante esta legislatura

Jonathan KLEIN/AFP/JC
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Agências
A Islândia recusou neste sábado (29) retomar as negociações de adesão com a União Europeia. Segundo a emissora pública RÚV, o "não" alcançou 52,8% dos votos, contra 47,2% do "sim". O plebiscito mobilizou 225.301 eleitores, 82,5% do total. É a maior participação desde as eleições parlamentares de 2009, sinal eloquente de como o tema movimentou a sociedade local.
 
Segundo analistas, prevaleceu a preocupação com a pesca, responsável por 40% das exportações do país, que teria de se submeter a regras rígidas estabelecidas por Bruxelas, como cotas e áreas de captura mais limitadas. O tema reflete a profunda preocupação com soberania que os islandeses cultivam em seu remoto e pequeno território, no meio do Atlântico Norte.
 
A nação insular, por outro lado, seria uma candidata adequada para a UE, que desde os anos 1990 não acolhe um país-membro rico o bastante para manter uma contribuição líquida positiva para o bloco.
 
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