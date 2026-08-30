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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 11:21

Mortes no Nepal e na China chegam a quase 800

Dificuldade e risco nos resgastes exigem prudência das equipes, alertam autoridades

Dificuldade e risco nos resgastes exigem prudência das equipes, alertam autoridades

PRAKASH MATHEMA/AFP/JC
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Agências
O número de mortos no deslizamento de terra na fronteira entre o Nepal e a China chegou a 768 neste domingo (30), segundo autoridades locais.
Mais de 3 mil pessoas continuam desaparecidas, enquanto equipes de emergência trabalham para encontrar vítimas quatro dias após a tragédia, apesar das interrupções nas buscas provocadas pelo mau tempo.
Foram recuperados 752 corpos no Nepal, onde ao menos 2.502 pessoas estão desaparecidas. Outros 16 corpos foram encontrados no Tibete, e 546 continuam desaparecidos.

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