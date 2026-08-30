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CapaInternacionalGuerra Na Ucrânia

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 09:04

Ataque russo deixa 38 mortos na incursão mais letal da guerra da Ucrânia neste ano

Presidente Volodymyr Zelensky atualizou números em publicação nas redes sociais neste domingo

Presidente Volodymyr Zelensky atualizou números em publicação nas redes sociais neste domingo

Tetiana DZHAFAROVA/AFP/JC
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Agências
O número de mortos em um ataque russo contra um armazém a oeste de Kiev subiu para 38. Trata-se do ataque mais letal da guerra na Ucrânia neste ano. Quatro pessoas continuam desaparecidas, segundo o presidente Volodymyr Zelensky em publicação nas redes sociais neste domingo (30).
 
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Equipes de emergência seguem trabalhando na região do armazém para controlar focos residuais de incêndio, além de identificar e neutralizar possíveis dispositivos explosivos no local. Vinte pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças.
 
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo que se prepara para realizar "ataques maciços" contra a infraestrutura energética da Ucrânia. A declaração ocorre após uma campanha de drones ucranianos contra uma varejista russa conhecida como a "Amazon da Rússia" e contra instalações do setor de petróleo e gás do país. Segundo Kiev, os ataques têm como alvo setores que financiam e sustentam a invasão russa da Ucrânia.
 
O ministério russo classificou os ataques planejados como uma resposta aos "ataques contínuos de Kiev contra a infraestrutura civil e o setor de combustível e energia da Rússia".
 
Além do ataque ao armazém, outro ataque de drones russos atingiu Kiev na noite de sábado e deixou pelo menos três pessoas feridas. Os alertas de ataque aéreo permaneceram ativos ao longo do domingo.

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