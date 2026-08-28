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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 19:24

Deputados da Argentina preparam viagem ao Brasil para abrir canal de diplomacia

Jornal argentino apurou que visita não tem respaldo da chancelaria do país

Jornal argentino apurou que visita não tem respaldo da chancelaria do país

Imagem gerada por IA/JC
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Agências
Uma comitiva de deputados argentinos viajará ao Brasil na próxima semana buscando realinhar as relações desgastadas ao longo do último mês, após visita do presidente da Argentina, Javier Milei. Por sua vez, o movimento encabeçado pelo deputado Nicolás Massot não contou com respaldo oficial da chancelaria do país, segundo consulta do jornal Ámbito.
 
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Em uma postagem na rede social X, o parlamentar escreveu que "na próxima semana viajaremos com diversos membros do parlamento para abrir um canal de diplomacia parlamentar e ajudar a reconstruir uma relação que jamais deveria ter sido prejudicada. Diferenças ideológicas são legítimas. Colocá-las acima dos interesses da Argentina, não".
 
"A política externa da Argentina não pode estar sujeita às preferências pessoais de um presidente. O Brasil é nosso principal parceiro comercial e geopolítico: a prioridade do nosso país deve ser consolidar essa aliança, não atacá-la e destruí-la", afirmou.

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