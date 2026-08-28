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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 19:02

Correios terão aporte de R$ 6 bilhões na proposta de Orçamento de 2027

Até o mês passado, membros do governo cogitavam possibilidade de orçamento menor para empresa

Até o mês passado, membros do governo cogitavam possibilidade de orçamento menor para empresa

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai incluir na proposta de Orçamento de 2027 a previsão de aporte de R$ 6 bilhões nos Correios.
 
A informação foi confirmada por dois integrantes da equipe econômica sob reserva e também pelo ministro Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento).

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