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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:48

Entenda formação de geleira que causou enchente no Nepal

Colapso liberou energia equivalente a um terremoto de magnitude 5,2

Colapso liberou energia equivalente a um terremoto de magnitude 5,2

Arun SANKAR/AFP/JC
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Agências
O colapso de uma geleira provocou enchentes devastadoras que atingiram o Nepal e o Tibete. A tragédia deixou ao menos 584 mortos e mais de 1,9 mil desaparecidos, incluindo estrangeiros.

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