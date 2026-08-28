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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 16:42

Rompimento de lago ameaça operações de resgate no Nepal; mortos vão a 584

Mais de 1.900 pessoas seguem desaparecidas na região após enchentes

Mais de 1.900 pessoas seguem desaparecidas na região após enchentes

PRAKASH MATHEMA/AFP/JC
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Agências
As autoridades do Nepal ordenaram nesta sexta-feira (28) que as equipes de resgate que procuram sobreviventes das inundações fatais se protejam, após o rompimento de um lago formado pelo recente deslizamento no Tibete, aumentando o risco de novas enxurradas.
 
O incidente elevou o risco de mais cheias na região do Himalaia e levou à suspensão temporária das operações em território nepalês e também na China. As buscas foram retomadas depois que o risco foi considerado controlável.
 
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