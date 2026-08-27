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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:16

Trump diz que pode sancionar bancos chineses com relações com Irã e descarta sanções à Rússia

"Quem disse que não vou fazer isso?", questionou Trump aos repórteres no Salão Oval

"Quem disse que não vou fazer isso?", questionou Trump aos repórteres no Salão Oval

Aaron Schwartz/AFP/JC
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Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no período da tarde desta quinta-feira (26), que pode sancionar bancos chineses que têm relações com o regime iraniano. "Quem disse que não vou fazer isso?", questionou Trump aos repórteres no Salão Oval. "Não preciso anunciar tudo que vou fazer".

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