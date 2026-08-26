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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:40

Inundações no Nepal e no Tibete matam 157 e deixam quase 500 desaparecidos

Causa da enchente ainda não foi esclarecida, e a dimensão do desastre é incerta

Causa da enchente ainda não foi esclarecida, e a dimensão do desastre é incerta

Prabin RANABHAT/AFP/JC
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Agências
Inundações catastróficas na região do Himalaia entre o Nepal e o Tibete mataram ao menos 157 pessoas nesta quarta-feira (26), segundo autoridades locais. Quase 500 pessoas estão desaparecidas. Casas e estradas foram destruídas, pontes foram arrastadas pela correnteza e vilarejos inteiros ficaram submersos em lama.
 
A causa da enchente ainda não foi esclarecida, e a dimensão do desastre ainda é incerta. Uma hipótese sugere que um terremoto teria atingido a região e provocado uma avalanche de gelo e rochas, causando as inundações. Outra afirma que, como consequência da crise do clima, um enorme bloco de gelo se desprendeu de uma geleira, resultado em avalanche e inundação.
 
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