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CapaInternacionalConjuntura

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 12:24

Estoques de petróleo nos EUA sobem 95 mil barris na semana, revela DoE

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 500 mil barris no período

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 500 mil barris no período

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 95 mil barris, a 428,91 milhões de barris na semana em 21 de agosto, informou o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 500 mil barris no período.
 
Os estoques de gasolina caíram 2,536 milhões de barris, a 206,842 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,3 milhão de barris.
 
Já os estoques de destilados cederam 2,228 milhões de barris, a 103,391 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,1 milhão.
 
 
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 97,2% para 97,4%, contrariando projeção de queda a 97,1%.
 
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,176 milhão de barris, a 22,428 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,843 milhões de barris na semana.
 
Fonte: Dow Jones Newswires.
 
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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