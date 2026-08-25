Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Exteriores

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:20

Brasil e EUA marcam nova reunião para discutir tarifaço

Conversa virtual deve ocorrer na tarde da próxima segunda-feira

Conversa virtual deve ocorrer na tarde da próxima segunda-feira

Evaristo Sa e SAUL LOEB/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Após o telefonema entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump na última semana, Brasil e Estados Unidos acertaram uma nova reunião virtual na próxima segunda-feira (31) para discutir a situação das tarifas impostas por Washington.
 
Segundo um representante do governo que participa das tratativas informou à reportagem, a iniciativa partiu do governo do republicano. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, teria contactado o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, para organizar a conversa, a ser feita às 14h30, no horário de Brasília.
 
LEIA TAMBÉM: Canadá impõe tarifas de 15% a 50% contra bens dos EUA

Notícias relacionadas