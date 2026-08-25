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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 15:55

Canadá impõe tarifas de 15% a 50% contra bens dos EUA

Resposta canadense amplia disputa comercial entre os dois países

Resposta canadense amplia disputa comercial entre os dois países

SAUL LOEB e ANDREJ IVANOV/AFP/JC
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Agências
O Canadá anunciou nesta terça-feira (25) tarifas de 15%, 25% e 50% contra aproximadamente 700 bens norte-americanos, estimados em US$ 27,6 bilhões, segundo comunicado publicado pelo governo. Em coletiva de imprensa, autoridades canadenses classificaram a ação como necessária para "igualar a competição" com os Estados Unidos e diminuir a desvantagem criada pelas tarifas dos EUA.
"Estamos enfrentando uma guerra comercial que não queríamos e não escolhemos", disse o ministro das Finanças e Receita Nacional, François-Philippe Champagne. "Tentamos chegar a acordo com os EUA. O primeiro-ministro, Mark Carney, e toda a equipe econômica trabalharam incansavelmente para isso. Mas, no fim, as condições impostas por Washington eram inaceitáveis."
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