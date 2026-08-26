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CapaInternacionalNepal

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 11:55

Inundações no Nepal resultam em 95 mortes e pelo menos 400 turistas estão desaparecidos

Equipes da polícia e do Exército se uniram aos esforços de resgate

Equipes da polícia e do Exército se uniram aos esforços de resgate

Prabin RANABHAT/ AFP/Divulgação/JC
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Agências
Fortes inundações na região do Himalaia entre o Nepal e o Tibete chinês mataram 95 pessoas nesta quarta-feira (26), segundo autoridades locais. Quase 400 pessoas estão desaparecidas. As cheias destruíram estradas, pontes, usinas hidrelétricas e deixaram casas submersas em lama. Segundo o órgão de turismo do Nepal, ao menos 384 pessoas estão desaparecidas, incluindo 291 estrangeiros e 93 nepaleses . O grupo inclui 105 cidadãos indianos. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, afirmou que equipes da polícia e do Exército se uniram aos esforços de resgate.
 
 
Casas e estradas foram arrastadas pela água no país. No Tibete, autoridades disseram temer "grandes perdas humanas", depois que um deslizamento de terra atingiu o porto de Gyirong, na fronteira entre os dois países. Imagens captadas por câmeras de segurança mostram pessoas correndo segundos antes de a terra atingir o local, soterrando veículos e destruindo a estrutura.

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