Hamas cobra resposta da comunidade internacional após ataque de Israel a complexo da ONU

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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:06
A United Nations' vehicle is parked nearby as a destroyed truck that was reportedly used by workers of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), which was fired upon by Israeli forces earlier, is loaded onto the back of a trailer vehicle, along Gaza's main Salah al-Din road outside Deir el-Balah in the centre of the Gaza Strip on October 23, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)Eyad Baba/AFP/Reprodução/JC