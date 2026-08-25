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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 16:06

Hamas cobra resposta da comunidade internacional após ataque de Israel a complexo da ONU

A United Nations' vehicle is parked nearby as a destroyed truck that was reportedly used by workers of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), which was fired upon by Israeli forces earlier, is loaded onto the back of a trailer vehicle, along Gaza's main Salah al-Din road outside Deir el-Balah in the centre of the Gaza Strip on October 23, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)

A United Nations' vehicle is parked nearby as a destroyed truck that was reportedly used by workers of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), which was fired upon by Israeli forces earlier, is loaded onto the back of a trailer vehicle, along Gaza's main Salah al-Din road outside Deir el-Balah in the centre of the Gaza Strip on October 23, 2024 amid the ongoing war in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)

Eyad Baba/AFP/Reprodução/JC
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Agências
O Hamas criticou a decisão do governo de Israel de atacar um complexo da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa, na sigla em inglês) em Kafr Aqab, no norte da Jerusalém ocupada, e instou a comunidade internacional a responder ao episódio.
 
Para o grupo islâmico, a atitude do governo israelense constitui uma continuação da agressão sistemática contra o povo palestino, um ataque flagrante a uma agência da ONU e um desrespeito flagrante às resoluções da ONU e às convenções internacionais.
 
"A inação contínua da comunidade internacional e da ONU, bem como a falta de uma resposta genuína a essas repetidas medidas sionistas - que demonstram desprezo pelo sistema da ONU - encorajam a entidade sionista a prosseguir com sua agressão e a impor uma política de fato pela força, fornecendo-lhe uma cobertura para continuar violando as convenções e normas internacionais", disse o Hamas em publicação no Telegram nesta segunda-feira.
 
"Apelamos à comunidade internacional e à ONU para que tomem medidas imediatas a fim de pôr fim a estas violações", disse o Hamas.
 
Israel informou que desmantelou na segunda-feira (24), locais de armazenamento de armas do Hamas dentro de mesquitas e ao lado de infraestrutura humanitária.
 
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