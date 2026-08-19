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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:13

Israel confirma ter atirado em carro de menina palestina cuja história virou filme

As Forças Armadas do país também admitiram o assassinato de 15 paramédicos palestinos que iam ao resgate de vítimas

As Forças Armadas do país também admitiram o assassinato de 15 paramédicos palestinos que iam ao resgate de vítimas

BASHAR TALEB / AFP
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Agências
As Forças Armadas de Israel anunciaram nesta quarta-feira (19) suas primeiras investigações criminais sobre a conduta das tropas na guerra em Gaza, com foco nos assassinatos de Hind Rajab, de 5 anos, e de sua família, bem como de 15 paramédicos palestinos.

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