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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:51

Ministro israelense faz propaganda política em local onde pretende enforcar palestinos condenados

No vídeo, Itamar Ben-Gvir compara planejamento do local com câmaras de execução americanas

No vídeo, Itamar Ben-Gvir compara planejamento do local com câmaras de execução americanas

ABIR SULTAN/POOL/AFP/JC
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Agências
O ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista Itamar Ben-Gvir, publicou nesta quinta-feira (20) um vídeo em que faz um tour no local onde devem ser executados palestinos acusados de ataques terroristas letais, de acordo com legislação recentemente aprovada no país.
 
"É aqui que os terroristas serão executados. Teremos uma forca, salas para que as vítimas do crime possam vir e assistir, igualzinho nos Estados Unidos, aliás", diz Ben-Gvir nas imagens, parcialmente borradas para que o local não fosse identificado.
 
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