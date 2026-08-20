Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEconomia

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:27

Dívida dos EUA atinge US$ 40 trilhões após governos Trump e Biden

A dívida do governo federal norte-americano mais do que dobrou desde o início do primeiro mandato de Trump, em 2017

A dívida do governo federal norte-americano mais do que dobrou desde o início do primeiro mandato de Trump, em 2017

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
A dívida total dos EUA ultrapassou os US$ 40 trilhões pela primeira vez, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (20), gerando novos alertas de que uma crise fiscal está se formando, à medida que os custos crescentes dos programas de proteção social e os pagamentos de juros superam em muito as receitas, prejudicadas pelos cortes de impostos.

Notícias relacionadas