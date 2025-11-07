Senado dos EUA barra texto que limitaria ações militares de Trump contra Venezuela

O Senado dos Estados Unidos barrou nesta quinta-feira (6) uma resolução que buscava impedir o presidente Donald Trump de ordenar ataques à Venezuela sem autorização do Congresso. A medida foi rejeitada por 51 votos a 49, e apenas dois republicanos se juntaram aos democratas em apoio à proposta, que pretendia reforçar os limites do poder presidencial para iniciar ações militares.

A resolução foi apresentada após semanas de preocupação entre parlamentares com as ações militares americanas na região do Caribe e do Pacífico, após uma série de ataques contra embarcações próximas à costa venezuelana. Segundo o governo Trump, as forças dos EUA fizeram ao menos 16 bombardeios contra barcos na região, que provocaram a morte de mais de 65 pessoas.

Os senadores Tim Kaine, da Virgínia, e Adam Schiff, da Califórnia, ambos democratas, e Rand Paul, republicano de Kentucky, foram os autores da resolução bipartidária. Eles argumentaram que o Congresso deveria ter poder de decisão antes de qualquer eventual ofensiva em território venezuelano.

A votação ocorreu um dia depois de autoridades da Casa Branca informarem ao Legislativo que Washington não tem planos, neste momento, de atacar a Venezuela. Ainda assim, a sequência de operações navais e o aumento da presença militar americana na região geraram receios de uma ação mais ampla contra o regime de Nicolás Maduro.