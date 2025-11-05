Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após queda em NY puxada por IA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (5), com perdas mais acentuadas no Japão e na Coreia do Sul, um dia após Wall Street cair de forma generalizada em meio a uma liquidação de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

O índice japonês Nikkei recuou 2,50% em Tóquio, a 50.212,27 pontos, depois de chegar a tombar mais de 4,5% durante o pregão. Apenas o gigante de tecnologia SoftBank Group despencou 10%, em meio a temores sobre seus investimentos em IA.

O sul-coreano Kospi amargou queda ainda mais expressiva em Seul, de 2,85%, a 4.004,42 pontos, pressionado por Samsung Electronics (-4,1%) e SK Hynix (-1,2%), que recentemente fecharam uma parceria em IA com a americana Nvidia.

Em outras partes da Ásia, o Taiex caiu 1,42% em Taiwan, a 27.717,06 pontos, e o Hang Seng teve baixa apenas marginal em Hong Kong, de 0,07%, a 25.935,41 pontos.

Driblando o mau humor na região, os mercados da China continental asseguraram ganhos moderados, de 0,23% do Xangai Composto, a 3.969,25 pontos, e de 0,45% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.497,89 pontos, após dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

Ontem, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até 2%, à medida que investidores venderam ações relacionadas à IA diante de preocupações de que empresas de tecnologia estejam se valorizando excessivamente. O temor foi deflagrado pela Palantir, empresa de software cujo valor de mercado quintuplicou nos últimos 12 meses.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.802,00 pontos.