Peru rompe relações diplomáticas com México após pedido de asilo

O governo do Peru anunciou que o país está rompendo relações diplomáticas com o México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, que está sob investigação por rebelião.

O ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, disse que a decisão mexicana de iniciar o processo de asilo para Betssy constituiu um "ato hostil" que se soma às tensões existentes entre os dois países. O gabinete do presidente do Peru, José Jerí, em um comunicado, acusou o governo do México de "repetida" interferência nos assuntos internos do país sul-americano.

LEIA TAMBÉM: Milei nomeia deputado do partido de Macri para ministro do Interior

As autoridades acusaram Betssy de participar da tentativa fracassada de 2022 do então presidente Pedro Castillo de declarar estado de emergência e dissolver o Parlamento do Peru enquanto os legisladores preparavam uma votação de impeachment contra ele. Castillo não conseguiu obter o apoio militar para sua ação, foi deposto pelo Congresso e preso.

A esposa e os filhos de Castillo estão atualmente no México, onde as autoridades expressaram simpatia pelo ex-presidente peruano, que chegou ao poder com uma plataforma de esquerda e foi destituído pelo Parlamento após anunciar sua dissolução em dezembro de 2022.