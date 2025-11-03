Milei nomeia deputado do partido de Macri para ministro do Interior

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a escolha do deputado eleito Diego Santilli para o cargo de ministro do Interior, em meio ao esforço para estreitar as relações com o Congresso após as eleições de meio de mandato.

"Diego será quem iniciará as conversas com governadores e parlamentares para poder articular com o Congresso Nacional cada um dos consensos necessários para as reformas que virão no futuro", disse Milei em registro na sua conta no X neste domingo (2). A escolha ocorre após a renúncia de Lisandro Catalán do cargo de ministro do Interior.

Santilli, membro do Proposta Republicana (PRO), de Mauricio Macri, e figura-chave do governo do ex-presidente, substituirá Lisandro Calatán, que ficou apenas 47 dias no cargo. Sua nomeação foi vista como um aceno a Macri, que elogiou a escolha do aliado nas redes sociais.

Nas eleições para a Câmara dos Deputados na província de Buenos Aires, Santilli derrotou o candidato peronista Jorge Taiana, ex-ministro das Relações Exteriores, por um ponto percentual. Ele assumiu a disputa após o escândalo que envolveu José Luis Espert, aliado de Milei, acusado de ter envolvimento com Federico Machado, empresário detido por acusações de tráfico de drogas nos EUA.

As próximas pautas do governo são uma reforma trabalhista e a simplificação do complexo sistema tributário do país, temas importantes sobre os quais os governos de direita anteriores não conseguiram avançar.

Milei também anunciou na sexta-feira a nomeação de Manuel Adorni, seu porta-voz, como novo chefe de gabinete, após a saída de Guillermo Francos, que também renunciou ao posto. As mudanças fazem parte da nova fase do governo após eleições legislativas confirmarem o governo como a principal força política do país.