Haiti, Jamaica e Cuba se recuperam após destruição causada pelo furacão Melissa

Pessoas em todo o norte do Caribe retiravam nesta quinta-feira (30), os destroços causados pela destruição do Furacão Melissa, enquanto o número de mortes provocadas pela tempestade catastrófica aumentava. Somente no Haiti, ao menos 25 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas. Também há registro de mortes na Jamaica.

Na quarta-feira (29), a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a devastação provocada pelo fenômeno atingiu 'níveis sem precedentes'. Espera-se que o Melissa passe a oeste das Bermudas no fim desta quinta-feira.

LEIA TAMBÉM: Melissa é o furacão mais potente a atingir a terra em 90 anos

O barulho de maquinaria pesada, o lamento das motosserras e o cortar de facões ecoavam pelo sudeste da Jamaica, enquanto trabalhadores do governo e moradores começavam a desobstruir estradas em uma tentativa de alcançar comunidades isoladas que sofreram um impacto direto de uma das tempestades atlânticas mais poderosas já registradas.

Voos de ajuda emergencial começaram a pousar no principal aeroporto internacional da Jamaica, que reabriu na tarde de quarta-feira, enquanto equipes distribuíam água, comida e outros suprimentos básicos. "A devastação é enorme", disse o Ministro dos Transportes da Jamaica, Daryl Vaz.

As autoridades disseram que encontraram pelo menos quatro corpos no sudoeste da Jamaica. O primeiro-ministro Andrew Holness disse que até 90% dos telhados na comunidade costeira sudoeste de Black River foram destruídos. "Black River é o que você descreveria como o marco zero", disse ele. "As pessoas ainda estão tentando assimilar a destruição."

Mais de 25 mil pessoas permaneciam aglomeradas em abrigos por todo o lado oeste da Jamaica, com 77% da ilha sem energia elétrica. O Melissa, de categoria 5, atingiu o solo jamaicano na terça-feira (28), como um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico, com ventos máximos de 295 km/h, antes de perder força e seguir para Cuba.

Melissa também desencadeou inundações catastróficas no Haiti, onde pelo menos 25 pessoas morreram e outras 18 estão desaparecidas, na maioria na região sul do país. A Agência de Proteção Civil do Haiti disse que o furacão Melissa matou pelo menos 20 pessoas em Petit-Goâve, incluindo 10 crianças. Também danificou mais de 160 casas e destruiu outras 80.

Enquanto isso, em Cuba, as pessoas começaram a desobstruir estradas e rodovias com equipamentos pesados e até contaram com a ajuda do exército, que resgatou pessoas presas em comunidades isoladas e em risco de deslizamentos de terra. Não foram relatadas fatalidades depois que a Defesa Civil retirou mais de 735 mil pessoas em todo o leste de Cuba. Eles estavam começando a voltar para casa lentamente.