Polícia prende dois suspeitos de participação no roubo do Louvre

Dois suspeitos do roubo das joias da coroa do Museu do Louvre foram presos em uma operação da polícia francesa na noite deste sábado (25). Os dois homens seriam originários do departamento de Seine-Saint-Denis, na periferia de Paris, e teriam aproximadamente 30 anos. Ambos teriam antecedentes criminais de arrombamento.

Um deles foi preso no aeroporto Charles de Gaulle, o principal de Paris, por volta das 22h locais (17h em Brasília), preparando-se para embarcar em um voo para a Argélia. O segundo suspeito estaria tentando fugir para o Mali, segundo a revista Paris Match. Não foi informado o local onde ele foi preso.

Citando pessoas informadas sobre o andamento da investigação, o jornal londrino The Telegraph afirmou que funcionários do Louvre podem estar envolvidos no crime. Os detidos foram levados para a sede da Direção da Polícia Judicial, no 17º distrito da capital francesa. A polícia não divulgou as identidades.

De acordo com a imprensa francesa, as joias não foram encontradas com os suspeitos. A polícia não deu mais informações sobre onde se encontram. A investigação avançou nas últimas horas. Ela é conduzida pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) e pelo Escritório Central de Luta contra o Tráfico de Bens Culturais (OCBC).

Pela rede social X, o ministro do Interior (responsável pela segurança pública), Laurent Nuñez - que até um mês atrás era o chefe da polícia de Paris -, parabenizou os investigadores, mas pediu que a busca continue em sigilo. O inquérito, segundo ele, continuará "com a mesma determinação".

Até sábado à noite, havia poucas informações sobre a caçada aos suspeitos. A procuradora responsável pelo inquérito, Laure Beccuau, havia revelado que cerca de 150 traços de DNA e impressões digitais haviam sido encontrados na cena do crime. O roubo ocorreu na manhã do domingo, dia 19, e foi cometido por quatro homens. Eles usaram uma camionete com uma plataforma de elevação, quebraram duas vitrines, levaram nove joias (deixaram cair uma delas, a coroa da imperatriz Eugênia) e fugiram em duas scooters. As joias foram avaliadas em € 88 milhões (cerca de R$ 550 milhões).