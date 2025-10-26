Lula: 'não queremos disputa de quem é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China'

Na primeira agenda na Malásia após a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o País não quer uma disputa de quem é do lado dos americanos ou do lado da China. A declaração ocorreu neste domingo, 26, durante um fórum de empresários malaios e brasileiros.

"A gente não quer uma nova disputa de quem é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China. A gente quer estar do lado da China, do lado dos Estados Unidos, do lado da Malásia, do lado da Indonésia, do lado de todos os países do mundo que queiram fazer negócios conosco", disse Lula.

No encontro com empresários malaios, Lula disse que está de "braços abertos" ao país asiático e convocou os investidores a visitarem o Brasil. Disse ainda que o Brasil vive um "momento auspicioso" da economia, com crescimento acima da média dos outros países do mundo. Segundo ele, o papel do chefe do Executivo é garantir a abertura de negócios em um cenário global competitivo.

"A gente deveria garantir ao investidor estrangeiro estabilidade fiscal, estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social e, por fim, a gente deveria garantir previsibilidade nas decisões políticas do governo para que ninguém fosse pego no susto", afirmou Lula.

Lula também disse que os empresários brasileiros devem viajar para a Malásia e fez uma comparação entre empresários que viajam e outros que ficam no País se queixando da taxa de juros. "Tem dois tipos de empresários no Brasil: aqueles que gostam de viajar, aqueles que gostam de garimpar oportunidades, aqueles que querem vender e comprar, e tem aqueles que ficam no Brasil só se queixando da taxa de juros e da tributação. Vai vencer aqueles que garimpam e que viajam à procura de oportunidades", declarou Lula.