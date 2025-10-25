China se prepara para lançar nave espacial tripulada Shenzhou-21

A nave espacial tripulada Shenzhou-21 será lançada em um momento apropriado no futuro próximo, disse a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) nesta sexta-feira (24). A combinação da nave espacial e de um foguete transportador Longa Marcha-2F foi transferida para a área de lançamento, de acordo com a CMSA.

Todas as instalações e equipamentos no local de lançamento estão em boas condições, enquanto várias verificações de função e testes conjuntos pré-lançamento serão realizados conforme planejado.

Depois de transferir a combinação espaçonave-foguete transportador para a área de lançamento, o Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan realizará verificações funcionais no foguete e na nave espacial, bem como organizará exercícios de lançamento de sistema completo e exercícios conjuntos. Posteriormente, o centro prosseguirá com o enchimento do propelente do foguete e conduzirá a missão de lançamento conforme programado, de acordo com o centro de lançamento.

O Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan é agora o único local de lançamento da China para missões espaciais tripuladas. Até o momento, todas as espaçonaves da série Shenzhou foram lançadas a partir deste centro.

No momento, todos os sistemas da próxima missão no centro de lançamento estão em boas condições. Os departamentos meteorológicos, de apoio de emergência, controle de incêndio, médico e outros departamentos de apoio realizaram várias rodadas de exercícios, prontos para fornecer suporte oportuno, confiável e completo para a missão Shenzhou-21, de acordo com o centro de lançamento.