Casa Branca diz que Trump se reunirá com Xi Jinping na quinta, mas não menciona agenda com Lula

O presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping, na próxima quinta-feira (24), ao finalizar seu tour pela Ásia, informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa nesta tarde.

Trump deixará os Estados Unidos na quinta e deverá chegar à Malásia no domingo, onde começará sua agenda de encontros bilaterais e com diversas autoridades públicas e do setor privado. A Casa Branca não citou um encontro bilateral com o presidente do Brasil , onde começará sua agenda de encontros bilaterais e com diversas autoridades públicas e do setor privado. A, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, mas afirmou que Trump participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês).

Na terça-feira, o presidente americano terá um encontro com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, em Tóquio. Na quarta-feira, Trump viajará para a Coreia do Sul, onde se encontrará com o seu homólogo sul-coreano Lee Jae-myung. O encontro com Xi Jinping será o último antes de retornar para os Estados Unidos.