Presidente do Equador diz que foi alvo de tentativa de envenenamento

O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta quinta-feira (23) que sofreu uma tentativa de envenenamento com três substâncias químicas. Segundo ele, os elementos foram colocados em doces que ganhou de presente durante evento público. Em entrevista à CNN, Noboa afirmou que é impossível que a alta concentração das substâncias não tenha sido intencional.

"Apresentamos a denúncia, apresentamos as provas, a concentração dos três compostos químicos", relatou.

Apesar da ação mais efetiva, essa não é o primeiro ato contra o atual governo equatorial. No dia 7 de outubro, a caravana de carros em que estava o veículo presidencial foi cercada por centenas de pessoas que jogaram pedras na chegada dele a um evento na província de Cañar. O governo chamou o episódio de "tentativa de assassinato". O presidente não ficou ferido e cinco pessoas foram detidas.

"Essas agressões não são mais aceitas no novo Equador. A lei se aplica para todos. Não vamos permitir que alguns vândalos impeçam que trabalhemos por vocês", disse o presidente na ocasião.

Nesta quarta (22), a Conaie (Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador), principal organização indígena do país, anunciou o fim dos bloqueios de rodovias que manteve durante um mês em protesto contra o governo. A suspensão foi decidida após Noboa ameaçar endurecer a repressão.