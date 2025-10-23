Putin diz que sanções americanas prejudicam relação entre países

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a reunião com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa ser preparada e que o encontro incerto entre os dois líderes, que aconteceria em Budapeste, na Hungria, foi proposto pelos próprios norte-americanos, segundo informações da agência estatal russa RIA.

Putin disse querer manter o diálogo com os EUA e minimizou os efeitos das sanções norte-americanas sobre a economia russa. Ele afirmou que a contribuição da Rússia para o balanço energético global é muito significativa e teria discutido com Trump o impacto da situação do fornecimento de petróleo russo sobre os preços globais, inclusive nos EUA. "O setor energético da Rússia está confiante, embora certas perdas sejam esperadas", afirmou, segundo a agência.

LEIA TAMBÉM: Rússia e Ucrânia escalam guerra com fortes ataques

A Interfax informa que Putin disse que, apesar do pouco impacto na economia, as sanções dos EUA prejudicam a relação com a Rússia. "É muito provável que Trump quisesse dizer que a reunião foi adiada", ponderou, ao se referir a fala da quarta-feira do presidente dos EUA.

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (23) um novo pacote de sanções contra a Rússia, com foco na "frota fantasma" de petroleiros, no comércio de gás natural e no setor financeiro russo. "Hoje é um bom dia para a Europa e para a Ucrânia", disse o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, durante uma reunião do bloco em Bruxelas.

A medida da UE surgiu um dia após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções contra a indústria petrolífera da Rússia, com as quais busca pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a guerra na Ucrânia.