implementação de plano de paz para Gaza está sendo melhor do que o esperado, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (21), que a implementação do plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para Gaza "está sendo melhor do que esperávamos". Durante coletiva de imprensa em Israel, ele pontuou que o governo de Benjamin Netanyahu "tem sido extremamente prestativo" na execução das medidas voltadas à estabilização do território após anos de conflito.

Vance ressaltou, porém, que o processo completo levará tempo. "Isso não vai acontecer da noite para o dia, alguns corpos de reféns do Hamas estão soterrados sob muitos escombros", disse, destacando a complexidade humanitária da situação.

O vice-presidente reiterou que "o Hamas precisa se desarmar" e advertiu que, caso o grupo "não coopere, será obliterado, assim como disse o presidente Trump". Vance afirmou que a prioridade agora é "focar em segurança, em levar comida e remédio às pessoas em Gaza", para depois trabalhar na formação de "um governo de longo prazo" para o local.

Ele também enfatizou o compromisso dos Estados Unidos com a reconstrução da região. "Precisamos garantir a reconstrução de Gaza", afirmou, acrescentando que, se o Hamas se desarmar, "todos terão um futuro melhor". Ainda reiterou que "não haverá militares dos EUA no solo de Gaza", uma garantia dada anteriormente por Trump.

Questionado sobre o Irã, Vance disse brevemente que Trump almeja "boa relação" com os iranianos, mas voltou a endossar a posição americana que o país persa "não pode ter uma arma nuclear".