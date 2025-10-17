Trump sinaliza hesitação em vender mísseis à Ucrânia, antes de reunião com Zelenski

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta sexta-feira (17), na Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, mas indicou que ainda não está pronto para autorizar a venda dos mísseis de longo alcance Tomahawk para Kiev. O armamento é considerado crucial pelos ucranianos para atacar alvos militares e infraestrutura dentro do território russo.

A mudança de tom ocorre após uma ligação telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na quinta-feira (16). Embora tenha demonstrado recentemente abertura à venda dos mísseis, Trump afirmou depois da conversa com o líder russo que "os Estados Unidos também precisam dos Tomahawks" e que não pode "esgotar os estoques" do país.

Putin advertiu que o envio das armas "não mudaria a situação no campo de batalha, mas causaria danos significativos às relações entre os países".

O encontro desta sexta será o quarto entre Trump e Zelenski desde o início do segundo mandato do americano, em janeiro. Trump, que recentemente mediou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, disse que encerrar a guerra na Ucrânia é agora sua principal prioridade de política externa.