Publicada em 17 de Outubro de 2025 às 09:06

Lula sai em defesa da Venezuela e diz que eles são 'os donos do próprio nariz'

Depoimento foi realizado no 16º Congresso do PCdoB, em Brasília

Andreas SOLARO/ AFP/JC
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar em defesa da Venezuela no momento em que os Estados Unidos autorizam ações no país vizinho. Lula defendeu a Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro, ao afirmar que a população do país é dona do próprio destino e que nenhum presidente estrangeiro deve dar palpite sobre o destino do país. A declaração foi feita no 16º Congresso do PCdoB, em Brasília.
"O Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tenha que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba", afirmou.
LEIA TAMBÉM: Venezuela pede ao Conselho de Segurança da ONU que declare ilegais ataques dos EUA contra embarcações
Ao destacar a boa relação com líderes sul-americanos nos dois primeiros mandatos à frente da Presidência, Lula disse que teve uma boa relação com Hugo Chávez.
"Eu tive o prazer de viver na presidência do Brasil entre 2002 e 2010, no melhor momento político, ideológico e social da América do Sul, a minha convivência com Cristina e o (Néstor) Kirchner, da Argentina, a minha convivência com Michelle Bachelet, do Chile, com Tabaré Vázquez no Uruguai e Pepe Mujica, com (Fernando) Lugo no Paraguai, com (Hugo) Chávez na Venezuela, com Evo Morales na Bolívia, isso tudo acabou", disse Lula.
Na terça-feira (14), os Estados Unidos atacaram um barco venezuelano que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, carregava drogas. Seis pessoas morreram. A ação, segundo Trump, foi feita após "a inteligência confirmar que o barco estava contrabandeando drogas, estava associado a redes narcoterroristas ilícitas e navegava em uma rota conhecida" por essas organizações".
Um dia após o ataque ao barco, na quarta-feira (15), Trump disse que considera atacar em terra cartéis de droga que operam na Venezuela. O líder americano confirmou em uma reportagem do New York Times que autorizou operações da CIA contra Caracas.
Na mesma solenidade Lula falou da política brasileira e afirmou que tem disposição para disputar mais cinco eleições e que muito provavelmente será candidato em 2026. "Se eu decidisse ser candidato, obviamente a direção dos partidos que verem, se eu decidisse ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições", disse.

